Comme dans plusieurs autres régions du Maroc, les dernières précipitations ont redonné le sourire aux agriculteurs de Berrechid, près de Casablanca, qui misent tout sur les cultures printanières face à une campagne céréalière pour le moins compromise.

Les abondantes pluies qui se sont abattues ces dernières semaines dans la région de Casablanca-Settat ont été accueillies avec satisfaction par les agriculteurs qui y voient un signe favorable pour la productivité des cultures printanières.

Selon les témoignages recueillis par Le360 dans la région de Berrechid, les agriculteurs s’accordent à dire que le volume des pluies des derniers jours a redonné espoir quant à une fin de saison favorable pour les cultures printanières.

Ces derniers redoutaient, en début de saison, une année de disette à cause de la faiblesse et du retard des précipitations non seulement dans la région, mais également dans tout le Maroc.

«Les dernières précipitations auront un impact positif sur les cultures printanières, notamment quelques légumineuses. Nous sommes d’ailleurs en train de cultiver le radis, le navet et les haricots», indique Bouchaib, un agriculteur rencontré sur place.

Les pluies de mars ont également contribué à améliorer la productivité de certaines espèces fourragères nécessaires à l’alimentation du bétail. «Même si la production céréalière est compromise, nous sommes ravis des dernières pluies qui devront participer à alimenter les sources d’eau et la nappe phréatique et booster nos cultures printanières», se réjouit un autre agriculteur interrogé par Le360.