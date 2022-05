© Copyright : DR

Kiosque360. En 2021, l’industrie du capital investissement a réalisé un record historique, tant sur les levées de fonds que les investissements réalisés. Le secteur tire ainsi profit d’une année favorable à l’activité, grâce notamment à la mise en place la loi sur les OPCC. Détails dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

«L’industrie du capital investissement ne s’est jamais mieux portée qu’en 2021». C’est en ces termes que l’hebdomadaire La Vie Éco revient sur les réalisations record du secteur du capital investissement en 2021. Ce record historique concerne aussi bien les levées de fonds que les investissements réalisés depuis la création de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC).

Alors que l’année 2021 s’inscrivait dans un contexte de crise marqué par la pandémie du Covid-19 et ses différents variants, l’industrie du capital investissement a fait preuve de résilience et battu des records. «Cette activité a affiché une croissance de 1% en 2020, alors que celle des entreprises marocaines a chuté de 30% et que le PIB est ressorti à -30%», explique Tarik Haddi, président de l’AMIC, dans les colonnes de l’hebdomadaire.

Le secteur du capital investissement doit cette performance notamment à la loi sur les OPCC (organismes de placement collectif en capital). «L’année 2021était favorable à l’activité, notamment avec la mise en place de la loi sur les OPCC qui a permis un saut qualitatif aussi bien en matière de conformité, de système d’information ou de contrôle interne», explique le président de l’AMIC,

Dans ce sens, les levées ont atteint 1,86 milliard de dirhams, en hausse de 40% par rapport à l’année précédente. Elles ont été réalisées par quatre fonds dédiés à l’investissement transrégional. À noter que ce type de fonds accapare 80% des levées pour le Maroc depuis 2012. Sur cette quatrième génération, soit la période 2017-2021, un montant global de 7 milliards de dirhams a été levé, rapporte La Vie Éco.

Le montant des investissements réalisés a suivi la même tendance record des fonds. Ces investissements se sont établis à 1,152 milliard de dirhams, effectués par 12 sociétés de gestion pour 30 entreprises, dont huit ont concerné des réinvestissements. «La phase de démarrage d’activité (capital-amorçage et capital-risque) attire de plus en plus d’investisseurs», note La Vie Eco.