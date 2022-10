© Copyright : anas Zaidaoui / Le360

VidéoLa star du chaâbi Abdelaziz Stati et le talentueux musicien Farid Ghannam ont enflammé hier soir la scène de l'espace Toro à Casablanca. L'un après l'autre, les deux artistes ont gratifié le public casablancais de leurs plus belles mélodies. Ambiance en musique.

Le public casaoui a eu rendez-vous, le soir du vendredi 7 octobre 2022, avec deux artistes de renom: Abdelaziz Stati, star de la chanson chaâbi, et Farid Ghannam, musicien et interprète confirmé, par ailleurs l’un des premiers à avoir joué avec un guembri électrique au Maroc. Les sons se sont enchaînés dans une ambiance de fête. Jeunes et moins jeunes ont été conquis par ce spectacle qui s’inscrit dans le cadre de la 3e édition de WeCasablanca Festival, organisée du 6 au 8 octobre.

Dans une déclaration pour Le360, Farid Ghannam a exprimé sa joie de retrouver son public à Casablanca. Il s’est également, et surtout, remémoré ses performances à l’espace Toro avec Mayara Band.

L'interprète confirmé dans le style gnaoui a par ailleurs indiqué qu'il a déjà enregistré une chanson et qu’il attend le moment opportun pour tourner le vidéoclip.

Quant à Abdelaziz Stati, réputé pour son exceptionnelle maîtrise du violon, il s'est dit fier de participer à ce festival, tout en saluant les efforts fournis par les agents de sûreté pour assurer la sécurité du public.

Le chanteur a aussi promis à ses fans beaucoup de surprises dans le futur.

De son côté, Rami Fijjaj, directeur artistique de WeCasablanca Festival, a expliqué qu'il s'agit de la première édition qui se tient en présentiel après deux éditions virtuelles en raison de la crise sanitaire de coronavirus.

Il a aussi fait savoir que cette édition vise à célébrer le patrimoine musical marocain à travers une programmation riche et variée. Quant à l’absence de têtes féminines de l’affiche du festival, Fijjaj s’est contenté de déclarer que le choix des artistes se fait uniquement sur la base des nouveautés sorties par les chanteurs, rappelant que lors de la dernière édition, plusieurs chanteuses ont pris part à cette manifestation.

La 3e édition de WeCasablanca Festival permet au public de découvrir différents univers du patrimoine musical marocain, avec des artistes confirmés et d'autres issus de la nouvelle génération qui se relaient pour offrir, le temps d’un festival, un plateau artistique exceptionnel.

Lors de la première soirée du festival, l'espace Toro a accueilli, jeudi 6 octobre 2022, les artistes MKA et Hatim Ammor. Quant à la clôture, prévue ce samedi 8 octobre 2022, elle mettra en avant deux artistes de la nouvelle génération, Ali El Medydy considéré comme un prodige du tarab, et Marouane Hajji, ambassadeur de la musique sacrée et du chant spirituel.