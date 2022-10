Lors de la fête de mariage de Saâd Lamjarred et de Ghita El Alaki, le 20 septembre 2022 à Paris.

Saâd Lamjarred s’apprête à célébrer en grandes pompes, le 17 novembre 2022 à Rabat, son mariage avec Ghita El Alaki. Cette cérémonie, à laquelle vont assister plusieurs invités dont la famille et les amis, ainsi que le public de l'artiste, sera 100% marocaine.

Une source proche de Saâd Lamjarred a dévoilé, pour Le360, que l’artiste s'apprête à célébrer son mariage le 17 novembre prochain à Rabat. Plusieurs invités assisteront à la cérémonie, dont la famille et les amis, ainsi que le public de Lamjarred. Le tout dans une ambiance 100% marocaine.

Il convient de rappeler que Saâd Lamjarred et Ghita El Alaki se sont dit oui le 20 septembre dernier à Paris au cours d'une cérémonie organisée dans le plus grand secret, sans que rien ne fuite sur les réseaux sociaux. C'est quelques jours plus tard que le crooner a dévoilé les premières images de l'événement sur Instagram.

«Je tiens à remercier ma famille, mes proches, et tous ceux qui nous ont félicités, ainsi que mes chers fans du monde entier. Merci à tous ceux qui ont participé et partagé notre joie, ainsi que ceux qui n'ont pas pu être présents à cette occasion. Que Dieu colore vos journées de joie et de bonheur», avait-t-il indiqué sur le réseau social.

La relation entre Ghita et Saâd ne date pas d’aujourd’hui. Depuis 2014 déjà, des rumeurs commençaient à circuler sur les réseaux sociaux, avant de s’estomper petit à petit, pour ensuite ressurgir à nouveau en 2018.

Fille d’une riche femme d’affaires marrakchie propriétaire de plusieurs hôtels de luxe, Ghita El Alaki, 32 ans, réside au Canada. Celle qui a volé le cœur de Saâd Lamjarred aurait effectué des études en finance et management dans une école privée de Casablanca.