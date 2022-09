Saâd Lamjarred dévoile les premières images de son mariage

Lors de la fête de mariage de Saâd Lamjarred et de Ghita El Alaki, le 20 septembre 2022 à Paris.

© Copyright : Saad Lamjarrad / Instagram

Saâd Lamjarred et Ghita El Alaki se sont dit oui à Paris et l'évènement a été organisé dans le plus grand secret, sans que rien ne fuite sur les réseaux sociaux… Jusqu’à ce que l’artiste himself dévoile les premières images sur Instagram. Les photos.

Saâd Lamjarred s'est marié. C'est the event par excellence de cette semaine, qui fait parler tout le monde. La star vient de dévoiler les premières photos de la cérémonie de son mariage qui a été organisée au Ritz Paris, le 20 septembre 2022. Et c’est dans un costume bleu et un style décontracté, mais aussi élégant, que la vedette de la chanson marocaine a signé son acte de mariage auprès des services consulaires. Ghita El Elaki, son épouse, a, pour sa part, choisi une djellaba et un caftan blancs, ultra-chics, pour célébrer cette journée spéciale. Qui est Ghita El Alaki, celle qui a volé le cœur de Saâd Lamjarred? Pour le jour J, la mariée a jeté son dévolu sur Imane Tadlaoui, styliste aux doigts de fée, pour le choix de ses tenues traditionnelles en vert royal et en couleur nude. Saâd s’est aussi mis sur son trente-et-un, en misant sur des djellabas au style épuré. «Je tiens à remercier ma famille, mes proches, et tous ceux qui nous ont félicités, ainsi que mes chers fans du monde entier. Merci à tous ceux qui ont participé et partagé notre joie, ainsi que ceux qui n'ont pas pu être présents à cette occasion. Que Dieu colore vos journées de joie et de bonheur», a-t-il indiqué sur Instagram. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par saadlamjarred (@saadlamjarred1) La relation entre Ghita et Saâd Lamjarred ne date pas d’aujourd’hui. Depuis 2014 déjà, des rumeurs commençaient à circuler sur les réseaux sociaux avant que son nom ne s’estompe petit à petit avant de ressurgir à nouveau en 2018. Cette même année, lorsque l’artiste a été inculpé pour viol avec violences aggravées sur Laura Prioul, une Française, Ghita a été la première personne à en avoir été informée. C’est ce qu’a d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises Saâd Lamjarred, à chaque fois que l'occasion se présentait, puisqu'il soulignait qu’elle était la première personne qu’il avait contactée avant même d’en informer ses parents. Ghita El Alaki, 32 ans, fille d’une riche femme d’affaires marrakchie, propriétaire de plusieurs hôtels de luxe dans cette ville, réside au Canada. Celle qui a volé le cœur de Saâd Lamjarred aurait effectué des études en finance et management dans une école privée de Casablanca.

Par Hafida Ouajmane