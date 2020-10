© Copyright : Le360

L'édition 2020 du festival Visa For Music aura lieu du 18 au 21 novembre sur Internet. Les showcases des artistes marocains seront enregistrés en studio et diffusés sur les réseaux sociaux.

L’édition 2020 de Visa For Music est maintenue. Cet évènement qui se déroule chaque année à Rabat pour la promotion des artistes marocains auprès des programmateurs de grands festivals internationaux aura bel est bien lieu, comme prévu, en novembre 2020.

Toutefois, cette édition ne se déroulera pas en présentiel. Les showcases et les conférences seront visibles en ligne sur YouTube et les réseaux sociaux de Visa For Music. C’est ce qu’affirme Brahim El Mazned, le directeur de la manifestation dans une déclaration à Le360.

En tout, 20 artistes marocains ont été sélectionnés et vont se produire en ligne depuis un studio d’enregistrement. «Nous sommes en train de chercher un studio dans lequel nous enregistrerons les 20 concerts entre le 1er et le 18 novembre», ajoute Brahim El Mazned.

La diffusion en ligne démarrera le 18 novembre, à la date prévue pour l’ouverture de ce festival.



Et le marché musical? En ligne aussi? «Nous allons inviter les programmateurs et organisateurs de festivals à suivre les concerts sur YouTube et s’ils sont intéressés par un ou plusieurs artistes, ils prendront attache avec nous», explique le directeur de Visa For Music.

Les artistes internationaux ne pourront pas participer à la manifestation cette année. Certains prendront néanmoins part à l'un des séminaires programmés cette année autour du thème de la diversité culturelle, ainsi qu'aux formations.