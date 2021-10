© Copyright : DR

Le premier clash entre rappeurs algériens et marocains enflamme les réseaux sociaux. Le rappeur algérien Didine, dit "Canon 16", s'en est pris au Marocain Hliwa et bien mal lui en a pris. Don Bigg lui a répondu dans un "disstrak" (un clash, quoi) de 40 secondes très tranchant.

C'est le dernier buzz en date sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Didine, dit "Canon 16", rappeur algérien de son état, l’avait bien cherché.

Didine s’est senti visé par l'un des derniers titres, "Batal El Alam", du Casablancais Hliwa, et a décidé de lui répondre sur Instagram, un post dans lequel il a cité un autre rappeur marocain, Don Bigg.

Hliwa, en colère car agressé, avait répondu par le disstrack "Didine Cartoon", après s'être adressé à Didine en ces termes sur Insta: "je parle de mon pays, des gens de mon pays. C’est quoi ton problème?".

A son tour, et puisqu'il avait été pris à témoin, Don Bigg est entré dans la danse, et a défendu becs et ongles le rap marocain dans ce "disstrack" intitulé "16 L dindinne Immak", un jeu de mots (et une petite insulte au passage) en réponse directe au rappeur algérien.

"Hliwa assieds toi…", commence Don Bigg, qui réclame ensuite des excuses au président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui, dès que l'occasion s'y prête, répète cette phrase: "nous n’avons aucun problème avec les Marocains". C'est sur ces mots que finit la fin du track, un concentré, du pur jus de Don Bigg, 40 secondes en tout et pour tout.

Si Didine accuse Hliwa en premier lieu, et les autres rappeurs marocains aussi, d’être "faibles musicalement", lorsqu’il affirme, dans une langue très décousue: "vous voulez faire du rap, faut d’abord faire de la musique", Don Bigg, lui, donne la preuve par neuf que le rap marocain, c’est bel et bien du lourd.

Il n’est pas anodin si ce rappeur casablancais évoque le couteau calibre 16, en faisant allusion au surnom de Didine, "Canon 16". Dans un autre post sur Instagram, Don Bigg a ajouté ces mots: "que quelqu’un dise aux fils de France que nous sommes en 2021 (…) Votre rap est comme vos aéroports…il y manque des avions…".

© Copyright : DR

Cette fois dans une publication sur Facebook, un journaliste marocain, Amine Erray, témoigne que le niveau -élevé- du rap marocain dépasse de loin celui du rap algérien.

Il précise également que le rap est récent en Algérie à l'opposée du Maroc où les rappeurs ont un niveau élevé depuis longtemps. Il ajoute que le beef, un autre terme pour désigner le disstrack, bref, le clash des rappeurs, "entre les deux pays n’a aucun sens" compte tenu de la proximité entre les deux peuples.





Après la diffusion du disstrack de Don Bigg, Didine a une énième fois répondu à Don Bigg, en des termes encore plus violents. Ce premier clash entre rappeurs algériens et marocains n’est donc pas terminé. Amis de la poésie, bonsoir...