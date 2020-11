© Copyright : Le360

Avec la crise sanitaire, le salon international Visa For Music doit se réinventer. L'édition 2020 se déroulera en version digitale. Les enregistrements des concerts, qui seront diffusés à partir du 18 novembre sur les réseaux sociaux, ont lieu au studio Hiba à Casablanca. Reportage.

Une vingtaine de groupes ont été sélectionnés pour participer à l'édition 2020 de Visa For Music, prévue du 18 au 21 novembre.

Plutôt que de l'annuler pour cause de Covid-19, les organisateurs ont préféré maintenir ce salon, considéré comme le seul marché musical au Maroc, avec une édition qui aura lieu en ligne. Les concerts, enregistrés au studio Hiba à Casablanca, seront diffusés sur la chaîne YouTube de Visa for Music et sur les réseaux sociaux.

Hier, vendredi 6 novembre, l'équipe de Le360 était sur place pour assister au dernier jour des enregistrements auxquels participaient les frères Souissi et la chanteuse Sonia Noor. Dans cette interview, Brahim El Mazned, fondateur et directeur de Visa For Music, nous parle du déroulement des opérations... dans le strict respect des mesures sanitaires.