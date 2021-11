Construit sur une superficie de plus de 450 mètres carrés, cet espace culturel, «Riad Sultan», tire son nom du parc andalou historique, qui fait partie du patrimoine archéologique et historique de la Kasbah de Tanger.

© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

L'espace Riad Sultan a été inauguré cette semaine dans l’ancienne médina de Tanger. Niché dans l'un des monuments historiques restaurés dans le cadre du programme de réhabilitation des infrastructures culturelles et artistiques, cet espace à pour ambition de rapprocher la pratique d’activités artistiques et culturelles des habitants de la médina.

Ce nouvel espace culturel et artistique se situe dans un édifice historique de la ville de Tanger qui, auparavant, servait d'écurie pour les chevaux. Construit sur une superficie de plus de 450 mètres carrés, il tire son nom du parc andalou historique «Riad Sultan», qui fait partie du patrimoine archéologique et historique de la Kasbah de Tanger. C'est aussi l'un des lieux les plus connus du Palais de la Kasbah, dont la construction remonte au XVIIe siècle.

«Cet espace rapproche la culture et la pratique d’activités artistiques et culturelles des habitants de l’ancienne médina de Tanger et va permettre d’encourager la culture du théatre dans le quartier avec une programmation riche et variée pour tout les publics», explique Zoubir Benbouchti, directeur de l’espace Riad Soultan.

L'espace Riad Al-Sultan comprend une salle de spectacle équipée de sièges modulables, d'une capacité de 130 personnes équipée d’une sonorisation et d'un éclairage moderne, une salle de théâtre «Massrahatek», un studio d'enregistrement, un espace de formation d’acting, de locaux administratifs et techniques ainsi qu’un café culturel ouvert sur le jardin.

La gestion de «Riad Sultan» est confiée à l'Association Ciné-Théâtre Bab Al-Bahar, sous la direction du dramaturge marocain Zoubir Ben Bouchti. La réhabilitation de cet édifice a nécessité une enveloppe de 5 millions de dirhams.