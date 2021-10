Une imposante fresque a été réalisée à Casablanca sur un mur de 147 mètres de longueur et 9,10 mètres de largeur et présentée fin ocobre 2021.

Sept artistes ont travaillé plus de quatre semaines pour réaliser la plus grande fresque murale de Casablanca. Ce sont 1.200m² représentant des scènes du quotidien de la ville qui feront désormais partie du paysage urbain à l’intersection des boulevards Brahim Roudani et Yaacoub El Mansour. Tahmoud Mellouk, en charge de ce projet nous en parle.

Ces dernières années, le paysage urbain de Casablanca a beaucoup évolué et le street art y est pour beaucoup. Désormais, l’art urbain fait partie du quotidien des Casablancais et plusieurs fresques ornent de nombreuses murs et façades de bâtiments dans les différents quartiers de la capitale économique.

La dernière en date, la plus grande jamais réalisée dans la ville, prend place sur un mur de 147 mètres de longueur et 9,10 mètres de largeur, soit plus de 1.330 m2. Une telle superficie a permis aux sept artistes marocains de réaliser cette fresque sur 1.200 m², en un peu plus de quatre semaines.

«Le thème, c’est une journée à travers le réseau de bus de la ville de Casablanca. Le style est inspiré des cartes postales des années 50-70, très minimaliste avec une simplification des traits. La fresque commence avec le lever du soleil et le bus qui débute son trajet. Ensuite, nous avons les personnes qui se rendent à leur travail, les étudiants et les enfants qui vont à l’école. Il y a aussi des éléments de l’architecture traditionnelle, la porte ancienne qui s’ouvre sur la modernité et les buildings, et aussi des scènes du quotidien de Casablanca ainsi que la mouette qui nous rappelle l’océan», explique Tahmoud Mellouk, artiste et directeur du studio en charge de la fresque.

Cette œuvre, présentée en début de semaine, a été peinte sur le mur d’enceinte de la société en charge du réseau de bus de Casablanca, à l’intersection des boulevards Brahim Roudani et Yacoub el Mansour.