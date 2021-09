© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

Plus de 37,4% des travaux de restauration de la synagogue Assayag, qui devra abriter le Musée de la culture juive de Tanger, sont achevés. Compte-rendu.

Ces travaux ont nécessité un investissement de 1,7 million de dirhams. Le choix de cette synagogue pour créer un Musée afin d'y exposer des artefacts, des documents et des photos de la communauté israélite de Tanger n’était pas anodin, étant donné que le Conseil de cette communauté voulait permettre aux habitants et aux visiteurs de découvrir leur culture et leur patrimoine dans ce lieu emblématique.

Approchée par Le360, l’architecte Malika Laaroussi a souligné que le nouveau Musée juif de Tanger sera composé de salles d’exposition, d’une salle de prière et d’une salle présentant des costumes traditionnels. "Des éléments, tels que les bijoux, décoreront cet espace qui rendra hommage à la mémoire de la communauté juive marocaine", a-t-elle indiqué.

"Les travaux de restauration ont coûté plus d’un million de dirhams. Le projet devrait être terminé en décembre 2021. Nous sommes actuellement à 37,4% [d'achèvement] des travaux", a-t-elle indiqué.

En juin 2021, le secrétaire général du Conseil des communautés juives du Maroc (CCJM), Serge Berdugo, accompagné d'une importante délégation, avait pris connaissance à Tanger de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la synagogue Assayag. Lors de cette rencontre, Serge Berdugo avait exprimé sa "grande satisfaction" devant les avancées de ce chantier.