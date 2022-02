© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

Rachid El Ouali incarne le personnage tyrannique de Al Wafi dans la série «Jorouh» (Blessures), réalisée par Ahmed Aksas. Rencontré lors de la soirée de lancement à Casablanca, ce comédien marocain à succès a bien voulu dévoiler un peu plus de détails sur le rôle qu’il incarne.

Dans Jorouh (Blessures), nouvelle série lancée et diffusée sur MBC 5 et Shahid VOD, Rachid El Ouali campe le rôle de Al Wafi, un personnage tyrannique qui sème la terreur dans son village transformé en un empire, et construit en s’accaparant des biens avec des méthodes douteuses.

«Aujourd'hui, j'ai 56 ans. C'est une période assez critique dans ma vie et surtout dans ma carrière d'acteur, car je ne peux pas toujours me permettre d'interpréter le rôle du gentil, ou de l'amant. J'ai accepté d'interpréter le rôle d'Al Wafi, parce que l'histoire en elle-même est très intéressante, et sera diffusée sur Shahid et sur MBC 5. Elle a été tournée dans différents lieux, et c'est donc une occasion de présenter aux téléspectateurs le Maroc sous toute sa splendeur et la beauté de ses paysages naturels», déclare Rachid El Ouali, interrogé par le360.

Cette série co-écrite par Adnane Mouhejja et Yahya Elfandi, signée et réalisée par le talentueux Ahmed Aksas Actarus, et coproduite par le duo Dino Sebti, Driss Ennaji de la société Sigma Technologies et Rachid Hamman, raconte l’histoire de Samra, une jeune fille riche anonyme qui débarque dans un village gouverné par un tyran appelé Al Wafi.

Elle tente de déclencher une guerre entre le père Al Wafi et son fils aîné dans le but de gagner son cœur, mais Samra, l'inconnue, n'est autre que la fille d'un pauvre paysan, victime de l'injustice d'Al Wafi qui lui a volé sa terre, l'a tué et a brûlé sa maison. Samra, qui a miraculeusement échappé à l'incendie, revient près de 30 ans plus tard pour venger son père.

Et c’est à travers le rôle de Samra, interprété par la comédienne Karima Gouit, que l’histoire de la jeune Samra est racontée. Une belle découverte pour Rachid El Ouali qui, pour la toute première fois, partage l’affiche avec cette actrice.

«Je me suis posé beaucoup de questions quant à la qualité du travail de Karima Gouit, surtout que celle-ci incarne un des rôles principaux, et que c’est la première fois que je joue à ses côtés. Mais au fur et à mesure, j’ai découvert une actrice talentueuse et très appliquée dans son travail», confie le comédien marocain.

En plus d'être comédien tant au théâtre qu'au cinéma, Rachid El Ouali est également réalisateur et producteur.

C'est dès la fin du lycée, juste après avoir obtenu son bac, que Rachid El Ouali a décidé de se lancer de ce choix de carrière. Ainsi, il a passé un concours en art dramatique et a été retenu pour le cours d'Abbès Brahim à l'école d'Art dramatique du Théâtre national Mohammed V, à Rabat.

Il a ensuite débuté sa carrière d'acteur en 1986, par un petit rôle dans le film Un amour à Casablanca, avec Mouna Fettou. En 1995, il a décroché le prix du meilleur second rôle au Festival de Tanger pour son rôle dans Voleur de rêves. Il enchaîne ensuite les rôles comme dans Voyages dans le passé (1997) Mektoub (1999), Elle est diabétique, hypertendue et elle refuse de crever (1999), Et après? (2002) qui lui apportent un vrai succès populaire au cinéma. Il passe également par le petit écran et même derrière la caméra. Il est notamment le réalisateur avec Ymma (2004), dans lequel il joue. Et comme beaucoup d'acteurs, il incarne, ces dernières années, des personnages de séries.

En effet, après un certain temps de discrétion, Rachid El Ouali a fait son grand retour en 2019 sur le petit écran avec le personnage de Saad El-Ghali dans la série télévisée au grand succès Al-Madi la yamout (Le passé est immortel) aux côtés de Fatima Kheir.

Et aujourd'hui, à travers ce rôle de composition de «méchant», il dévoile au public, une autre facette de son art.