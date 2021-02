Vidéo. "Kissariya" est en tournage: voici les premières images de la sitcom du Ramadan, par Rachid El Ouali

Il faudra six semaines de tournage dans des studios à Nouasser, dans la région de Casablanca, pour boucler la sitcom "Kissariya", produite par Ali'N, la société de production de Nabil Ayouch, et de Rachid El Ouali. C’est la première fois que ce comédien (et aussi réalisateur) tente cette expérience. Reportage, dans les coulisses de ce tournage.

La sitcom "Kissariya" est en tournage depuis le 20 février dernier, à Nouasser, près de Casablanca. Réalisée par Rachid El Ouali, cette production de Ali’N, la société de production que détient Nabil Ayouch, réunit une belle brochette d’acteurs, qui font le pari de sortir pour la première fois du registre dramatique, pour celui de la comédie. Nisrine Erradi en fait partie. "Il y a longtemps que Nabil Ayouch voulait que je collabore avec lui sur un sitcom pour ramadan, mais je n’osais pas car ce style de mise en situation est très particulier et difficile", révèle Rachid El Ouali, interrogé par Le360. L'acteur a finalement dit "oui" à Nabil Ayouch, pour ce projet. Suite à une idée originale de Rita Qessar, la sitcom a fait l’objet d’une cellule d’écriture, à laquelle ont participé plusieurs artistes, dont Jawad Lahlou, Samia Akariou, Nora Skalli, Ayoub Idri, Amine Smai, ou encore Yahya Fandi. Vidéo. Que pensent les Marocains des sitcoms du ramadan? Pensé tel un espace de vie réel, le plateau de tournage de "Kissariya", qui regroupe des acteurs du calibre de Nisrine Erradi, Saadia Azgoun, Haitham Miftah, a la particularité de se dérouler dans un format panoramique à 360°, sans angle mort, permettant une richesse d’axes, et des scènes de vie les plus proches possible du quotidien. "Kissariya" est donc joué dans une galerie commerçante traditionnelle, imaginée dans une médina à Agadir, laquelle a été investie par des personnages haut en couleur. Les destins de Sanaa (Niserine Erradi) venue de Casablanca pour ouvrir son restaurant, et de son frère Saâd (Haitam Miftah) qu’elle embauche dans le but de l’aider à concrétiser son entreprise, changent du tout au tout dans ce lieu. Et la cohabitation dans ce lieu de vie est d’emblée rude, parfois explosive... Le360 vous emmène dans les coulisses de cette sitcom, au décor panoramique, qui sera diffusée sur 2M au cours du mois de Ramadan.

Par Qods Chabâa et Abderrahim Ettahiry