L'espace culturel,"La villa 7", à Rabat, organise du 6 décembre au 31 janvier 2020, une exposition collective de trois artistes peintres, Fouad Cherdoudi, Aziz Azrhai et Abdellah El Haitout.

Sous le thème "Osmose", les tableaux exposés donnent à voir des univers différents, mais qui se complètent et offrent de l'harmonie dans la diversité.

Les créations de Fouad Cherdoudi ont pour particularité "le mouvement", c'est-à-dire des oeuvres d'art "faites par et pour le corps". Son confrère, Aziz Azrhai nous offre des tableaux qui "nous incitent à écouter la peinture, à entendre les couleurs qui agissent en mouvement". Abdellah El Haitout, lui, prend le "risque de créer une osmose enchevêtrée entre la matière et le graphe".

Celui qui a réuni les oeuvres des trois artistes peintres est Mohamed Annour, artiste et propiétaire de "La villa 7", un espace culturel situé sur l'Avenue Abderrahim Bouabid, au quartier Hay Ryad.

"L'espace villa 7 est un jeune lieu né en juin 2019 dédié à l'art et la culture, ce n'est nullement une galerie parce que les galeries, Dieu merci, il y en a et qui font très bien leur travail", a affirmé Mohamed Annour, interrogé par le360. Quant aux trois peintres, Cherdoudi, Azrhai et El Haitout, il pense qu'ils travaillent en "trio" en instaurant "un dialogue entre leurs oeuvres d'où le nom de l'exposition Osmose".