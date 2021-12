Vidéo. Rabat: le Musée Mohammed VI ouvre ses portes aux élèves des quartiers périphériques de la ville

Ce mercredi 22 décembre 2021, le Musée Mohammed VI d’art contemporain et moderne de Rabat a accueilli des groupes d’enfants et élèves issus des quartiers défavorisés de Rabat et Salé.

En deux tranches, le Musée, qui abrite en ce moment une série d’expositions dont celle «L’Afrique vue par ses photographes», a ainsi reçu le premier groupe de cinquante élèves de l’école Sidi Abdellah, un établissement scolaire public de Salé situé dans le quartier Laayaada, sur la route de Kénitra. Ces visites d’élèves, issus d’écoles située dans les quartiers périphériques de Rabat et Salé, entrent dans le cadre de conventions signées avec la Fondation nationale des musées (FNM) que dirige Mehdi Qotbi. Vidéo. La CGEM et la Fondation nationale des musées scellent un partenariat pour les arts et la culture «Nous sommes heureux aujourd’hui de recevoir des groupes d’élèves afin de leur faire connaitre ce que nous produisons et de leur montrer les talents des artistes nationaux et étrangers», a affirmé Houda Kassabi, médiatrice culturelle au Musée Mohammed VI d’art contemporain. La responsable a par ailleurs indiqué que «la Fondation encourage les groupes scolaires à nous rendre visite». Le directeur du groupe scolaire Sidi Abdellah et Niaamatallah El Kaidi, élève du primaire, ont tous deux salué l’initiative de la Fondation qui veulent voir se généraliser.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid