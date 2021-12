Mehdi Qotbi, président de la FNM, et Chakib Alj, président de la CGEM, lors d'une rencontre scellant un partenariat en soutien à l'art et à la culture.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fondation nationale des musées (FNM) se sont engagées à développer un partenariat au service de l'art et de la culture au Maroc. Explications.

Cette volonté réciproque a été exprimée, lundi 13 décembre 2021, par le président de la CGEM, Chakib Alj, et le président de la FNM, Mehdi Qotbi, lors d'une rencontre tenue au siège, à Rabat, du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) en présence d'une délégation du patronat et du directeur du MMVI, Abdelaziz El Idrissi.

A cette occasion, Mehdi Qotbi a exprimé sa satisfaction quant au ferme soutien qu'apporte la CGEM au développement de l'art plastique au Maroc et à la culture en général.

Le président de la FNM a ainsi illustré ce soutien par la décision de Moulay Hafid Elalamy, ancien président de la CGEM et ex-ministre, d'accorder un prix global de 100.000 dirhams pour soutenir quatre lauréats des écoles des beaux-arts de Tétouan et de Casablanca. Chaque lauréat va ainsi recevoir une dotation de 25.000 dirhams le récompensant pour ses œuvres.

Dans une allocution, le président de la CGEM a estimé que la Fondation nationale des musées est «un projet royal éminemment structurant pour le secteur professionnel et le marché des arts». Il s'agit aussi, selon le patron des patrons, «d'un projet essentiel pour l'éducation de nos jeunes en leur donnant accès au milieu de la culture, mais également pour le rayonnement du Maroc».

Prenant acte de l'impact de la pandémie et des dernières restrictions, la CGEM, a poursuivi Chakib Alj, appelle à ce que «de nouveaux moyens soient déployés en urgence pour soutenir les acteurs de la culture qui occupent une place essentielle et transversale dans le modèle de développement du Maroc».