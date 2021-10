© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

La vie reprend de plus belle au théâtre Mohammed V de Rabat. Mardi 19 octobre, son auditorium a fait quasiment salle comble pour la présentation de la pièce de théâtre "Nayda Two" d'Amine Nasseur.

Bonne nouvelle pour les fans de spectacles et de pièces de théâtres marocaines à Rabat. Le théâtre National Mohammed V a repris ses activités après un an et demi d’arrêt presque continu à cause des restrictions sanitaires dues au Covid-19.

Ainsi, ce mardi 19 octobre 2021, le metteur en scène et comédien Amine Nasseur a présenté la pièce Nayda Two.

L’affluence était au rendez-vous, tout comme les comédiens et les spectateurs visiblement ravis de retrouver cet univers de l’art du spectacle et du divertissement.