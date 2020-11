© Copyright : Le360

L'Etat-Major général des Forces armées royales (FAR) célèbre jusqu’au 15 novembre 2020, dans le cadre d'une importante exposition, le 60e anniversaire de la contribution du Maroc aux opérations de maintien de la paix et à l'action humanitaire dans le monde, sous l'égide des Nations unies.

Organisée dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale, à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, cette exposition d'archives, de photographies et de documents divers, intitulée «Engagement historique, solidarité agissante au service de la paix, de la sécurité et de l'humanitaire», illustre la grandeur et la noblesse des actions entreprises par les FAR dans différentes zones de conflit dans le monde.

De 1960 à 2020, les FAR ont déployé plus de 74.000 Casques bleus marocains dans le cadre de 14 missions de maintien de la paix.

Concernant l'action humanitaire dans le monde, les Forces armées royales ont installé, durant cette période, 17 hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne dans 14 pays, dont le dernier en date fut le Liban. Ces hôpitaux ont fourni quelque 2,65 millions de prestations médicales au profit des populations locales et des réfugiés.

Une équipe de Le360 a filmé cette importante exposition publique, inaugurée par des officiers supérieurs de l'armée marocaine. Les images.