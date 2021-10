© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Producteur et distributeur de musique, mais également rappeur, Madara est un jeune artiste d’origine marocaine, qui commence à se forger un nom sur la scène musicale locale et nationale. Interview.

Depuis quelques temps, il fait partie des jeunes artistes de la scène musicale marocaine, et ses sons en font danser plus qu’un. Madara est avant tout un distributeur musical, dont la mission principale est l’arrangement des sons.

Depuis quelques temps, ce prodige marocain s’est lancé dans le chant, tentant de faire entendre sa voix. Un pas en avant, qui lui a valu des featurings avec d’autres artistes du domaine, mais également des millions de vues sur le média social, Youtube.

Sa première collaboration en tant que rappeur s'est faite avec Mehdi Mozayine, sur la chanson «Ya Hmed» (Oh Ahmed), tirée des paroles de Mohammed Al Magharibi, mixée et arrangée par Tarik Al Hujaili. Quant au clip sorti le 22 octobre 2021, il a été tourné sous la direction et supervision de Jawad Kassar, et dépasse aujourd’hui la barre du million de vues sur Youtube.

«Nous avons travaillé sur la chanson «ya hmed» pendant le ramadan du premier confinement. Celle-ci était composée par Mehdi Mozayine. Après avoir composé et arrangé la chanson, Mehdi m’a proposé de faire un featuring avec lui au niveau de celle-ci, mais en tant que rappeur. J’ai accepté sans aucune hésitation, surtout que la relation que nous entretenons remonte à plusieurs années», relate Madara.

Ce distributeur et producteur de musique ne pensait pas un jour s’allier à d’autres artistes pour faire réaliser des duos ou des featurings. Sa mission principale se limitait à l’arrangement et au mixage, mais plus les propositions venaient vers lui, plus le côté artiste rappeur se manifestait davantage.

«Ce n’est qu’après avoir fini la chanson, et écouté les premiers jets, qu’on me propose les duo, et c’est exactement ce qui s’est passé avec Mehdi Mozayin pour la chanson «Ya hmed», et Issam pour «Wachma» (tatouage). Je compte également me lancer dans les solos, et j’irai même vous dire que quelque chose se prépare, et le public va adorer», ajoute-t-il.

Pour Madara, intégrer le mouvement du «Clash», n’est pas une chose qui l’intéresse. Certes, ce dernier respecte les artistes qui en font partie, mais il espère que ce jeu de paroles se limitera au rap, sans chercher à créer une haine ou un quelconque ressenti entre les concernés.

Sur la scène musicale marocaine, El Grande Toto, Snor et Inkonnu restent les préférés de Madara.