La Fondation Jardin Majorelle a dévoilé hier, 17 octobre, la nouvelle plaque du Musée Berbère, qui porte le nom de Pierre Bergé. Une décision prise en l'honneur de celui qui fut le compagnon d'Yves Saint Laurent. Fondateur de ce musée, il fut fasciné par la culture et l'art berbères. Reportage.

"La Fondation Jardin Majorelle est fière d’associer le nom de Pierre Bergé à cette institution dont il est le fondateur et le principal donateur, mais également comme l’un des plus fervents défenseurs de la culture amazighe", indiquait, il y a quelques jours, un communiqué de cette institution culturelle.

"Nous souhaitons saisir l’occasion du troisième anniversaire du musée Yves Saint Laurent de Marrakech, lui-même imaginé et conçu par Pierre Bergé, pour le communiquer publiquement", soulignait la même source.

"Depuis mon arrivée à Marrakech en 1966, je n’ai cessé d’être fasciné par la culture et l’art berbères. Au cours des années, j’ai collectionné et admiré cet art qui s’étend sur plusieurs pays. A juste titre, les Amazighs ont toujours été fiers de leur culture, qu’ils n’ont cessée de revendiquer malgré les vicissitudes qu’ils rencontraient. A Marrakech, pays berbère, dans le Jardin Majorelle créé par un artiste qui a peint tant de scènes, d’hommes et de femmes berbères, c’est naturellement que l’idée de ce Musée s’est imposée", avait souligné Pierre Bergé, cité par la Fondation Majorelle.