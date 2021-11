© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Le 27e édition du festival international d'art vidéo de Casablanca investira plusieurs lieux de la métropole, mais pas seulement. Le directeur artistique du FIAV, Majid Seddati, revient pour Le360 sur une nouveauté lancée cette année.

Cette 27e édition du FIAV, prévue du 23 au 27 novembre 2021, sera organisée principalement à Casablanca, mais également à Rabat et à Marrakech. Et, nouveauté, une nouvelle section voit le jour dans son programme pour encore plus d'ouverture et d'échanges.

Le Festival international d’art vidéo (FIAV) de Casablanca fait, en effet, évoluer son concept. Les organisateurs, dont son fondateur et directeur artistique, Majid Seddati, ont décidé de développer et d'améliorer cette grand-messe de la vidéo et des arts numériques.

Ainsi, dès cette année, un focus dédié à un pays (ou une région) intègre désormais le programme. Cette année, il est consacré au Québec.

L’annonce a été faite lors de la conférence de presse qui s’est tenue hier, mardi 9 novembre, à l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Casablanca par Majid Seddati qui a expliqué, «Ce focus Québec, on voulait l’organiser en 2019, mais la pandémie du Covid-19 est venue bousculer notre programme. Nous avons tout de même résisté et tenu à ce focus».

Le directeur artistique du FIAV se trouvait aux côtés d’Yves Doyen venu du Québec, coordinateur général de ce nouveau focus, ainsi que d’Alain Olivier, le directeur du bureau du Québec à Rabat qui a précisé, «La première action que nous menons à l’étranger en cette période post-pandémie a lieu au Maroc et c’est la participation des structures culturelles du Québec à cette 27e édition du FIAV».

Cet hommage à la production de vidéos et d’arts numériques, à laquelle va participer une trentaine d’artistes québécois représentants une dizaine d'organisations, permettra aussi aux vidéastes marocains de rencontrer les directeurs artistiques d’organisations étrangères. Une manière d’offrir des opportunités de vente et d’achat de spectacles.

L’ouverture officielle du FIAV aura lieu le mardi 23 novembre avec Ebe, un spectacle québécois de danse, qui allie art audio et robotique, chorégraphié par Sarah Bronsard et Patrick Saint Denis, à 20h00 au Studio des Arts Vivants, à Casablanca.