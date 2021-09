© Copyright : le360

La Fondation nationale des musées (FNM) a concocté une riche programmation pour la nouvelle rentrée culturelle (2021-2022) en accordant une place de choix à la photographie et à des photographes de renommée internationale, a annoncé son président Mehdi Qotbi.

Cette rentrée culturelle de la Fondation nationale des musées aura un avant goût particulier, puisqu'entre les 4 et 9 octobre 2021, le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat ouvrira gracieusement ses portes au public, à l'occasion de la fin de l'exposition en cours consacrée au peintre français d'Eugène Delacroix, intitulée "Souvenirs d'un voyage au Maroc" en 1832 (programmée du 7 juillet au 9 octobre).

Le musée Mohammed VI enchaînera ses activités le 13 octobre avec l'ouverture de l’exposition "L'Afrique vue par ses photographes, de Malick Sidibé à nos jours". Cette activité rend ainsi hommage à l’artiste malien et "à toute une génération de jeunes photographes de la scène africaine contemporaine dans deux parcours distincts qui interrogent l’avenir de notre continent", selon un communiqué de la FNM.

"Le continent africain est dans nos coeurs", a commenté le président de la FNM, Mehdi Qotbi. La programmation prévoit également en novembre, une exposition d'Henri Cartier-Bresson, l'un des plus grands photographes français du XXe siècle dont les clichés sont "mondialement connus". L'exposition aura lieu au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain dans le cadre, selon la même source, d’une "exposition éponyme, première sur le continent africain, qui présente la vision intime de l’artiste, le monde qu’il a parcouru et les événements historiques dont il fut le témoin".

Il est en outre indiqué que "les photographies magistrales des artistes Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault habilleront également les cimaises du MMVI avec ‘De rage et de désirs - Le cœur battant des hommes’, une exposition qui raconte, à travers des images chargées en symbolisme, l’incroyable force humaine faite d’oppositions et de paradoxes".

Pour clôturer la saison de la photographie, l’artiste marocain Touhami Ennadre exposera pour la première fois ses œuvres au MMVI. Des photographies exclusivement en noir et blanc, à la fois énigmatiques et tragiques, prises aux quatre coins du monde.

Enfin la FNM signale qu'en parallèle de ces importantes expositions, elle ouvrira "un nouvel espace muséal contemporain à Tanger le 29 novembre". A Tétouan, ce sera le tour du musée ethnographique Bab Okla qui rouvrira ses portes au public, le 13 décembre, après plusieurs mois de rénovation. Enfin à Meknès, le musée de la Musique à Dar Jamaï sera inauguré le 14 décembre 2021.