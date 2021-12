© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

Hier soir, samedi 18 décembre 2021, la neuvième édition des Journées de la communication cinématographique a été lancée. Initiée par l'Association des jeunes talents du cinéma et du théâtre, cette édition a été placée sous le slogan «Communiquons cinématographiquement». Le360 vous fait revivre cette soirée d'inauguration.

La cérémonie d'ouverture de la 9e édition des Journées de la communication cinématographique, qui se poursuit ce dimanche 19 décembre à Fès, a été marquée par le discours de bienvenue du comité d'organisation du festival ainsi que la présentation du jury, dont les membres ont annoncé le début de l’évènement.

Le jury est présidé par le réalisateur de cinéma et de télévision Azelarab Alaoui Lamhazri, qui est accompagné de l'acteur et metteur en scène Abdellah Chakiri, et du critique de cinéma et acteur culturel Ibrahim Zarkani.

Les activités de cette 9e édition sont organisés à la fois en présentiel et à distance, et un hommage sera rendu à l'acteur de cinéma et de télévision Saïd Bey, pour sa contribution importante à l’enrichissement de la scène artistique marocaine, notamment à travers le cinéma.

Treize court-métrages de fiction concourent pour les prix du festival: «Parfum» de Houcein Chani; «L’instrument» d’Osama M’harzi Alaoui; «Le fil» de Ali Charaf; «L’ultime ancre» de Yazid El Kadiri; «Poussière» de Tarek Rasmi; «Rencontre avec l’âme» de Kaoutar Benjalloun; «Alo Psy» de Mehdi Ayyouch; «L’enfant de l’amour» de Houari Ghoubari; «Le retour du regret» de Ayoub Boudadi; «Mains douces» de Faysal Lahlimi; «Casa ma belle» de Leila Lamsafer; «La mère du clouwn» de Manal Ghoua et «Contradiction» de Hatim Belmahdi.

Le jury décernera trois prix: le Grand Prix et les Prix de la réalisation et du scénario.