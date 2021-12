© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture image vidéo)

Un collectif de plus d'une dizaine d'artistes expose actuellement leurs œuvres récentes à la galerie casablancaise Nadar. L'exposition se poursuit jusqu'au 30 janvier 2022.

La galerie Nadar de Casablanca abrite l’exposition collective «Le Cube» jusqu’au 30 janvier 2022. Narjiss El Joubari fait partie des artistes qui sont réunis dans ce collectif, et qui ont tous développé l’idée d'une réflexion autour du format réduit 20/20.

«L’idée a émergé l’année dernière pendant le confinement sanitaire dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Nous avons d’abord travaillé autour de toiles petit format et par la suite nous avons développé le concept et nous l’avons étendu aux cubes», explique Zine El Abidine Al Amine, artiste et commissaire de cette exposition, dans une déclaration pour Le360.

Narjiss El Joubari a aussi pour sa part confirmé que ce travail récent exposé à la galerie Nadar dans le cadre de ce collectif d’une dizaine d’artistes a été très inspiré par la période du confinement sanitaire. Elle en parle dans ce reportage réalisé hier, jeudi 9 décembre 2021, lors du vernissage de cette exposition.