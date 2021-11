© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

La 27e édition du festival international d’art vidéo de Casablanca placée sous le thème «Corps en immersion - Focus Québec» a officiellement été lancée dans la soirée du mardi 23 novembre 2021. Au programme, deux performances mêlant danse et arts numériques. Retour en images sur cette soirée d’inauguration.

Organisé en deux événements, la soirée inaugurale de la 27e édition du festival international d’art vidéo de Casablanca a été marquée par de nombreux temps forts, notamment la remise d’un habit traditionnel ayant appartenu à l’artiste sud-coréen Nam June Paik, considéré comme le père du mouvement de l’art vidéo dans le monde, à Majid Seddati, directeur artistique du FIAV.

«La programmation artistique de cette édition est riche et variée. Il y a trois axes, le volet artistique, avec les performances et les spectacles, le volet pédagogique avec les masters class, les workshops et les rencontres, le volet scientifique avec les colloques. L’accès est libre et c’est gratuit, j’invite tout le monde à venir découvrir le festival», confie Majid Seddati.

En pré-ouverture, les festivaliers ont pu assister, au sein du théâtre de l’institut français de Casablanca, à la performance envoutante et poétique Maraya Arrouh (Miroir de l’âme), de la compagnie de danse Col’jam (Maroc) en collaboration avec K. danse (France).

En ouverture, marquant le lancement du focus Québec de cette 27e édition, était présenté Èbe, un spectacle de danse, art audio et robotique de Sarah Bronsard et Patrick Saint Denis (Québec). Cette expérience, contemplative et sensorielle, explore la dimension communicative du souffle.

«Cela fait deux ans que nous avons commencé cette aventure, nous devions venir en avril 2020 mais avec la pandémie tout a été reportés. Les artistes qui sont là sont contents d’être au Maroc et de faire se travail. Avec ce genre d’expériences nous espérons que beaucoup de liens vont se créer entre les structures et les artistes des deux pays et qu’il va y avoir des projets qui vont se développer par la suite», explique Yves Doyon, coordinateur général du Focus Québec.

Le FOCUS Québec est porté par une délégation de 30 artistes, artisans, diffuseurs, chercheurs et autres spécialistes des arts numériques, provenant de Québec, de Montréal et de plusieurs régions du Québec.

«Je suis très fier d’être un partenaire du festival international d’art vidéo de Casablanca. C’est la première mission d’envergure d’un groupe d’artistes québécois depuis le confinement de mars 2020 et je suis très fier que ce soit au Maroc. Pour le Québec, ça représente une opportunité d’échange, nous avons beaucoup à apprendre l’un de l’autre et cela donne aussi l’occasion au public marocain de nous découvrir sous la forme d’expression artistique», a affirmé Alain olivier, directeur du bureau du Québec à Rabat.

Le FOCUS Québec se décline en 24 activités en tous genres, une vitrine importante sur la créativité et l’imaginaire québécois, déployée dans quelque sept lieux de Casablanca, mais aussi au Cinéma Renaissance à Rabat et aux Jardins d’Aryne à Marrakech.

Retrouvez l’ensemble de la programmation du Festival sur le site du FIAV: http://www.fiav.ma/