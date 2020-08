"Black Is King", un film musical de Beyoncé.

Le tant attendu long-métrage de la chanteuse américaine a été mis en ligne, ce vendredi 31 juillet, sur la plateforme Disney+. Une célébration de la culture noire au moment où l'Amérique connaît d’importants mouvements de contestations contre le racisme après la mort tragique de George Floyd.

Le film «Black Is King» de la chanteuse américaine Beyoncé a été mis en ligne vendredi sur Disney+, une plateforme de vidéo à la demande détenue et exploitée par la Walt Disney Company.

Le long-métrage qui accompagne l’album «The Lion King: The Gift», sorti en juillet 2019 et inspiré du film «Le Roi Lion», raconte l'histoire d'un jeune roi noir, qui, à l'instar de Simba dans «Le Roi Lion», recherche les conseils de ses ancêtres pour reconquérir sa souveraineté, et construire son identité.

Des chanteurs africains, comme la Nigériane Yemi Alade, la Sud-Africaine Busiswa ou le Ghanéen Shatta Wale, ont été invités à donner de la voix dans ce conte qui a été salué par la critique.