© Copyright : Jamel Comedy Club

Le Jamel Comedy Club débarque à Taghazout Bay. Un spectacle réunissant six artistes, dont Farid Chamekh, Ayoub Marceau, Redouane Harjane et Louis Chappey, y prend ses quartiers les 27 et 28 mai 2022.

La troupe du Jamel Comedy Club (JCC) débarque à Taghazout bay. Durant deux jours, soit les 27 et 28 mai 2022, les artistes Farid Chamekh, Félix Dhjan, Ayoub Marceau, Rey Mendes, Louis Chappey et Redouanne Harjane enchaîneront sketches et vannes pour offrir au public le meilleur du stand-up en français.

Le JCC est un spectacle de stand-up, collab' entre les talents de la scène humoristique en France. Précurseur et révélateur de talents depuis plus de 15 ans, le JCC a su révéleŕ au fil des ans les humoristes les plus talentueux de leur génération, ceux qui font aujourd’hui la part belle au stand-up et du cinéma français. Créé et initié par Jamel Debbouze en 2006, ce programme est ainsi devenu le premier «label» de l'humour français.

A Taghazout, pour la première partie du spectacle, Jalil Tijani présentera ses «Jeux de société», où il explore la société marocaine avec des personnages hauts en couleur.

La billetterie en ligne est ouverte sur guichet.ma.

Prix du ticket: 450 dirhams.