Artschool Salé disposera d'une formation gratuite de neuf mois au profit de 210 étudiants de Salé, âgés entre entre 15 et 40 ans.

Vous avez entre 15 et 40 ans. Vous habitez Salé. Vous n'avez aucune formation, aucun diplôme, voire aucun niveau scolaire. Vous vous intéressez au domaine de l'art? Artschool Salé ouvre ses portes le 1er décembre 2022.

Une école de formation aux métiers artistiques ouvrira ses portes le 1er décembre 2022 à Salé. Artschool Salé, projet de l’association Artwor, est soutenu par l’Initiative nationale du développement humain (INDH) et la préfecture de Salé.

«C’est un projet de formation et d’intégration professionnelle dans le domaine artistique et des industries culturelles» explique Anouar Khalil, son directeur et chef de projet, interrogé par Le360.

Cette école disposera d'une formation gratuite de 9 mois au profit de 210 étudiants de Salé, âgés entre entre 15 et 40 ans.

«La priorité sera donnée aux enfants qui n’ont ni métier, ni diplôme, ni même aucun niveau scolaire», souligne le promoteur du projet. Les étudiants seront sélectionnés lors d’un casting qui aura lieu du 25 octobre au 2 novembre à Salé, et qui aura pour objectif de choisir les talents en herbe.

Ceux qui réussiront l’étape du casting remporteront le titre d’étudiant d’Artschool et pourront bénéficier de la formation.

Cette école d’une superficie de 1200 m2 dispose de 7 classes, 30 étudiants par classes. En tout, 7 spécialités sont offertes aux étudiants: comédie, le Théâtre et animation culturelle, Audiovisuel, techniques d’évènementiel, création de contenus numériques, arts plastiques et enfin Marketing digital.

Le bâtiment dispose d’une salle de théâtre de 220 sièges, d’un café théâtre et d’un studio audiovisuel. Environ 12 enseignants seront mobilisés, des vacataires, des permanents et plusieurs bénévoles. «Lorsqu’ils ont entendu parler de ce projet, plusieurs enseignants ont proposé de dispenser les cours gratuitement», confie Anouar Khalil.

En plus de l’INDH et de la préfecture de Salé, partenaires officiels de cette école de formation, dont le budget alloué est de 20 millions de dirhams, le directeur de l’établissement a souligné que d’autres partenariats seront tissés par la suite.