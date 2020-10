Feu Hammadi Tounsi était à la fois acteur, poète et parolier.

© Copyright : DR

Hammadi Tournis est décédé ce dimanche 11 octobre, à l’âge de 86 ans. A la fois acteur, poète et parolier, le défunt s'était surtout illustré au théâtre et à la radio.

C’est un autre artiste, Mohamed Choubi, qui a annoncé le décès de son ami sur son compte Facebook: Hammadi Tounsi a rendu l’âme au matin de ce dimanche 11 octobre.

«Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. Décès du professeur Hammadi Tounsi. Que Dieu ait son âme», a-t-il sobrement écrit.

© Copyright : DR

Né en 1934, Hammadi Tounsi était l’un premiers animateurs radiophoniques et un acteur remarqué qui a joué dans un certain nombre de pièces de théâtre marocaines. Il avait rejoint dès 1954 la troupe de théâtre radiophonique de la Radio Télévision Marocaine, rue El Brihi, à Rabat, faisait également partie de la fameuse Troupe de la Maâmora, en 1959.

Hammadi Tounsi fut aussi dramaturge et compte, à son actif, plusieurs pièces de théâtre qu'il a écrites, et d'autres qu'il a adaptées, inspirées du répertoire dramaturgique universel. Acteur, il a également joué dans plusieurs longs-métrages marocains et étrangers.

Touche-à-tout, feu Hammadi Tounsi avait aussi été le producteur de plusieurs émissions radiophoniques. Il avait aussi été le parolier de plus de 150 chansons, dont certaines avaient été composées par des musiciens de renom, tel feu Abdelkader Rachdi, comme «El Madad ya Rassoul Allah», par exemple.