Hassan Abyaba, ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture.

Des propos attribués au ministre de la Culture, Hassan Abyaba, concernant les subventions aux troupes de théâtre, suscitent l'ire des professionnels. Les détails.

Hassan Abyaba a-t-il mis les pieds dans le plat ? Le ministre de la Culture aurait déclaré qu’il y avait des troupes marocaines qui bénéficient de l’aide publique sans vendre aucun ticket et se retrouvent à jouer des représentations devant des chaises vides.

Cette affirmation, que le ministre aurait faite hier à l’occasion de l’examen de la loi sur la révision du statut du Théâtre national Mohammed V, a provoqué l’ire des professionnels de la scène au Maroc.

Le comédien marocain Yassine Ahajjam fait part de son désarroi, dans un post public sur sa page officielle Facebook. "Ces paroles attribuées au ministre de la Culture n’augurent rien de bon et nécessitent une mise au point urgente. Le ministre doit soit démentir, soit clarifier ces propos qui prêtent réellement à confusion”.

De son côté, Messouad Bouhcine, président du Syndicat des professionnels du théâtre, juge ces allégations irresponsables. Dans une déclaration à un média de la place, ce lauréat et professeur à l’Institut supérieur d'arts dramatiques et d’animation culturelle (ISADAC) précise que le montant des subventions aux pièces de théâtre est réellement dérisoire. La plupart du temps, les troupes se retrouvent à devoir compléter le financement. Messaoud Bouchine ajoute que la deuxième tranche du fonds d’aide n’a toujours pas été versée, et les artistes attendent depuis 2018.

