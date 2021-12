© Copyright : Nour Aya

Un nouveau film marocain est en salles, à partir de ce mercredi 29 décembre 2021: «The Punch», d'Amine Mounna, avec, à l'affiche, Tarik Boukhari, Naima Illias, et Sandia Tajeddine.

«Je voulais faire un film d’action, un film populaire marocain», a expliqué le réalisateur, dont ce dernier film, «The Punch», est projeté dans les cinémas du Maroc à partir de ce mercredi 29 décembre 2021. Au casting, Tarik El Boukhari, Rabii Aklim, Sandia Tajdine, Naima Ilias et Said Bey.

Rabii, jeune chômeur issu d’un milieu défavorisé, rencontre Mustapha, un ancien boxeur qui a raté sa carrière à cause de son alcoolisme. Mustapha essaye de convaincre Rabii de devenir une légende de la boxe. Tiraillé entre ses devoirs familiaux et son ambition personnelle, Rabii ne sait plus où donner de la tête...

«The Punch» a déjà remporté plusieurs prix: le «Prix Nour Al Sharif», du meilleur film arabe, lors de la 36e édition du Festival d’Alexandrie du film méditerranéen, mais aussi le «Prix Omar Sharif», du meilleur rôle masculin, qui a été décerné à l’acteur Rabii Aklim au cours de ce même festival égyptien.

Au Maroc, «The Punch» s’est distingué au Festival National de Tanger, où il a remporté le prix du montage, qui a été effectué par Julien Fouré, mais aussi le prix de la meilleure musique originale, créée par Youssef Ajakane.