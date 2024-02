Tétouan: une sculpture de Abdellah Fakhar échappe de justesse à la démolition

Le scandale a failli passer inaperçu. Une sculpture de l’artiste peintre Abdellah Fakhar, décédé en 1990, a failli être complètement détruite le 28 janvier dernier, sans que personne ne puisse s’y opposer. L’information, relayée sur les réseaux sociaux par Fouad El Bahlaoui, enseignant-chercheur à l’Institut national des Beaux Arts de Tétouan (INBA), nous apprend ainsi que l’œuvre «érigée en 1987 sur la Place de la justice, à Tétouan, a échappé de justesse aux bulldozers des autorités locales, qui allaient la raser sans vergogne pour rénover le jardin public qui l’abrite».

À la place de la sculpture de Abdellah Fakhar, l’architecte en charge du projet avait proposé la construction d’un mur avec des arcades, censé s’inspirer de l’ancienne médina de Tétouan. C’est en tout cas ce que montre la maquette, visible sur la palissade du chantier de rénovation actuellement toujours en cours.

Heureusement, et après la mobilisation de plusieurs acteurs culturels et associatifs locaux, parmi lesquels figure aussi le conseil régional de l’ordre des architectes, ladite sculpture a échappé à la destruction. C’est grâce «à l’intervention rapide et efficace des responsables respectifs de deux grandes institutions artistiques, à savoir Mehdi Zouak, directeur de l’Institut national des Beaux Arts de Tétouan, et Abdelaziz El Idrissi, directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, qu’on a pu éviter l’irréparable», affirme Fouad El Bahlaoui.

Contacté par Le360, Mehdi Zouak se veut rassurant. «Aussitôt alertés, nous avons contacté des responsables à la Commune de Tétouan et nous leur avons bien fait comprendre qu’il s’agissait d’une œuvre d’art et qu’il ne fallait pas la déplacer et encore moins la démolir», a-t-il expliqué.

La sculpture a finalement été préservée, et sera d’après Mehdi Zouak davantage valorisée avec un éclairage nocturne. Une commission a en outre été créée, en concertation avec les autorités locales, pour veiller à des actions de mise en valeur de l’œuvre de Abdellah Fakhar, artiste qui était également enseignant à l’École des Beaux Arts de Tétouan, institution qui a formé plusieurs artistes de renom, dont Mekki Mghara, Mohammed Chabâa, Saâd Ben Cheffaj, Mohamed Drissi, Ahmed Ben Yessef et Abdelkrim Ouazzani.