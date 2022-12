Tarik Khalami, chef de la division de la promotion et de la coopération au Centre cinématographique marocain (CCM).

© Copyright : DR

Chef de la division de la promotion et de la coopération au Centre cinématographique marocain (CCM), Tarik Khalami a été démis de ses fonctions suite à la polémique autour de la dernière édition du Festival du film documentaire organisé du 19 au 25 décembre 2022 à Laâyoune. Les détails.

Sur les réseaux sociaux, une vague de soutien à Tarik Khalami vient de faire son apparition. Mais qui est cette personne à laquelle plusieurs professionnels du cinéma adressent depuis quelques jours des messages de solidarité?

Tarik Khalami a été démis de ses fonctions de chef de la division de la promotion et de la coopération après la polémique autour du film Zaouïas du Sahara, Zaouïas de la Nation qui selon les Rguibat à Laâyoune porte atteinte à leur lignée. Projeté en compétition durant la sixième édition du Festival du film documentaire organisé du 19 au 25 décembre 2022 à Laâyoune, ce documentaire, produit par Driss Mrini, a provoqué un véritable tollé.

Depuis, les producteurs de la région Laâyoune-Sakia El Hamra ont demandé à ce que la commission d'aide à la production de films sur la culture hassanie soit composée à 100% de Sahraouis. Ce qui est, d'après plusieurs membres de la première commission, créée en 2016, une aberration complète.

Le scandale était tel que le wali de la région a demandé l’annulation de la cérémonie de clôture et selon une source contactée par Le360, plusieurs acteurs de la société civile sur place ont exigé le limogeage du directeur du CCM.

Mais c’est Tarik Khalami qui sera débarqué de son poste. «La décision “pour nécessité de service” émanant du directeur par intérim du Centre cinématographique marocain a été acceptée par le ministre, car Tarik Khalami, en tant que directeur artistique du festival est quelque part responsable des cafouillages qui ont eu lieu cette année…», confie une source sous couvert d’anonymat.

© Copyright : DR

Par ailleurs, différentes sources ont confié pour Le360 que cela fait plusieurs semaines qu’il ne s’occupait plus d’aucun dossier.

«Il était à Laâyoune, c’est vrai, mais il a plus fait acte de présence qu'autre chose. Tarik, et à cause d’un malentendu avec le directeur par intérim qui date de plusieurs semaines, n’était pas dans les bonnes grâces bien avant la tenue du festival. Cela date de la polémique à propos du film Zanka Contact», déclare un de ses collègues au CCM, sous couvert d’anonymat. Tarik Khalami, probablement toujours sous le choc de son limogeage, est quant à lui resté injoignable.

Contacté par Le360, Khalid Saïdi, directeur par intérim du CCM n’a pas donné suite à nos multiples sollicitations et aucune réaction officielle au limogeage de Tarik Khalami, employé de l’institution depuis plus de 18 ans, n’a été diffusée.

Seul un communiqué du CCM, publié lundi 26 décembre dans la soirée, annonce qu’une vision globale du système d’aide publique du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, créé en 2015, sera mise au point, car il «ne remplit plus les objectifs qui lui sont assignés».