Une trentaine de groupes de 17 nationalités viendront se produire sur la scène du festival Tanjazz, lors de son édition 2022, prévue du 22 au 24 septembre au palais des Institutions italiennes.

La ville de Tanger s’apprête à accueillir la 21e édition du festival de jazz, Tanjazz. L’évènement est prévu du 22 au 24 septembre 2022 au palais des Institutions italiennes.

Un total de 30 formations représentant 17 pays et 4 différents continents viendront monter sur scène et présenter une riche palette de styles musicaux: world music, swing, blues, soul, mais aussi de la musique latine, gnaoua, tzigane, folk et électro.

Plusieurs têtes d’affiche sont attendues parmi lesquelles le très talentueux Mehdi Nassouli du Maroc, Goran Bregovic de Serbie, la diva de la soul Toni Green des Etats-Unis, ou encore le groupe Compay Segundo.

La 21e édition du festival est organisée dans une dynamique de pérennisation des acquis du festival et un esprit de renouvellement, et ce, suite à la passation de direction qui a eu lieu en 2019, entre le fondateur Philippe Lorin et Seven PM (société organisatrice du Jazzablanca Festival).

Le «nouveau» TANJAzz reste ainsi fidèle à ses acquis et cultive son ADN spécifique de festival de découverte et d’ouverture. La programmation de cette année continuera à offrir une expérience festivalière unique, élégante, festive et conviviale, avec la capacité à réunir les publics de générations différentes, venus de Tanger et de sa région, ainsi que de diverses villes marocaines, tout en attirant de nombreux participants étrangers.

