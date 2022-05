© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

«Paris-Casa» est un featuring de Issam Kamal avec Alice Cat designer. Le chanteur en parle dans cet entretien avec Le360 au cours duquel il aborde également le sujet de son mariage, le deuxième, avec une citoyenne française.

Le chanteur Issam Kamal enchaîne les featuring. Après RedOne, Cheb Khaled, Hamid El Kasri, Ganga Vibes, Maher Zeen et Alpha Blondy, le voici qui récidive.

Et cette fois-ci, c'est avec avec la jeune Alice Cat Designer qu'il forme un duo le temps d'un single, Paris-Casa, sorti il y a à peine six jours sur les plateformes de streaming.

«C’est une artiste qui vient d’entamer sa carrière et elle se fraie tranquillement son petit chemin. C’est pour moi aussi une expérience intéressante, car c’est la première fois que je chante entièrement en français», déclare Issam Kamal, le fondateur du groupe Mazagan.

Sur les raisons qui l’ont poussé à s’installer en France, Issam Kamal explique que c’était pour lui la solution pour faciliter ses déplacements en Europe et ne pas être obligé de subir, à répétition, les affres des visas. «J’ai ainsi décidé de m’installer ici en France pour me stabiliser professionnellement, et personnellement aussi». Avec ces propos, Issam Kamal fait allusion à son mariage avec une citoyenne française et c’est la première fois qu’il en parle publiquement.

Sa greffe de cheveux aussi est un sujet qu’il partage dans cet entretien avec Le360. «Au début je n’étais pas très enthousiaste à cette idée. Mais lorsqu’un ami à moi, lui aussi artiste, m’a dit qu’il avait eu recours à cette chirurgie et que cela s’était très bien passé, j’ai fini par franchir le pas», avoue-t-il en toute simplicité.