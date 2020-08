© Copyright : DR

Le compositeur interprète marocain Issam Kamal complète son nouvel album "Magic" avec un troisième titre. Après "Noor Aini" et "L'Baïda", voici "Rani Za3fan".

Ecrit et composé par Issam Kamal himself, arrangé par Karim Loukili, ce nouveau titre évoque des problématiques sociales graves tandis que son univers sonore aux accents rap/trap s'avère particulièrement rythmé, entraînant et joyeux.

"C'est une nouvelle expérience pour moi à tous les niveaux: textuellement, c'est une chanson engagée qui remet en cause les défaillances de la société, et musicalement, c'est un nouveau type de sonorités auquel je m'exerce, beaucoup plus urbain et beaucoup plus actuel", confie le fondateur et ex-leader du groupe Mazagan.

Le clip, réalisé par Hamza Aaribi, a été tourné dans l'ancienne médina de Casablanca. Il met en scène un jeune garçon qui rêve de jouer de la guitare et qui surmonte quantité d'obstacles pour y parvenir.