Le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) aura lieu du 2 au 12 juin, à Rabat. Cette édition 2022 a été délocalisée pour la première fois dans la capitale et plus précisément sur le site de l’OLM Souissi.

En attendant l’annonce du programme officiel de ce salon lors d’une prochaine et imminente conférence du ministère de la Jeunesse, de la Culture, et de la communication, l’Institut français du Maroc (IFM), avec à sa tête Clélia Chevrier Kolacko, a révélé le contenu du pavillon France et le nom des auteurs qui y animeront des rencontres.

«l’IFM est très heureux de renouveler sa participation au Salon international de l’édition et du livre qui se déroulera du 2 au 12 juin et s’inscrira dans le cadre de “Rabat, capitale culturelle de l’Afrique 2022”. C’est la raison pour laquelle le pavillon France se mettra lui aussi aux couleurs d’une Afrique aux mille nuances avec une programmation qui aura pour titre: Afrique(s) en devenir», précise le communiqué des organisateurs diffusé ce jeudi 12 mai 2022.

Une vingtaine d’auteurs et d’intellectuels parmi lesquels Alain Mabanckou, Rokhaya Diallo, Marc-Alexandre Oho Bambé, Mathias Enard, Lamia Berrada, Adellatif Laâbi, Patrick Boucheron, Jean-Paul Demoule ou encore Chouki El Hamel – pour n’en citer que quelques-uns –, seront conviés pour évoquer une Afrique multilingue où la langue française est traversée des imaginaires multiples, et aborder les problématiques diverses d’un continent riche de circulations et de nouvelles dynamiques.

Ces nombreux auteurs invités seront également en tournée dans tout le Royaume et viendront nourrir des programmations locales en écho au SIEL, à l’instar du programme «Le temps d’une Qassida» qui sera organisé à Casablanca.

«Le pavillon France, organisé par l’Institut français du Maroc, se fera la vitrine des activités de l’ensemble du réseau des douze antennes de l’Institut français où le public pourra découvrir l’étendue de notre offre linguistique, culturelle et numérique. Un programme varié d’animations et d’ateliers, mêlant le livre et l’innovation numérique, sera proposé chaque jour au jeune public grâce à l’intervention des médiathécaires de l’ensemble du réseau», précise l'IFM.

De plus, des rencontres professionnelles et une masterclass, organisées en partenariat avec l’Institut français de Paris, le Bureau international de l’édition française (BIEF) et la région Occitanie, se dérouleront pendant les 10 jours du SIEL afin de promouvoir de nouvelles formes de collaborations et de diffusion. Près d’une dizaine de professionnels français seront au rendez-vous, parmi lesquels Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et directrice des éditions Actes Sud.

Et parce que le livre irrigue tous les arts, des spectacles et des concerts seront également programmés en marge du Salon par l’antenne de l’Institut français de Rabat.