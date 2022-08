© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

Bank Of Africa (BOA) a organisé, vendredi soir, 5 août 2022, à la station balnéaire de Saïdia, un concert haut en couleurs dédié à ses clients parmi les Marocains résidant à l'étranger (MRE), qui s'est déroulé dans une ambiance festive et conviviale.

La soirée musicale a été animée avec brio notamment par les artistes marocains Badr Soultan et Najat Rajoui, qui ont interprété leurs tubes les plus populaires et des chansons emblématiques du répertoire musical marocain, faisant vibrer un public enthousiaste.

Les clients MRE de BOA ont ainsi été transportés aux rythmes et mélodies de la musique marocaine et arabe, leur faisant vivre une expérience inoubliable et un moment fort de leur séjour dans la mère Patrie.

Dans une déclaration à la presse, le directeur du pôle communication, média et digital de BOA, Mounir Jazouli, a indiqué que cette soirée artistique, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité de la banque vis-à-vis de ses clients MRE, constitue la deuxième étape d'une tournée entamée à Tanger le 29 juillet dernier et qui s’achèvera le 12 août courant à Agadir.

Cette initiative consacre l’approche suivie par BOA dans sa relation avec sa clientèle installée à l’étranger, qui dépasse le simple lien entre une banque et ses clients pour nouer une relation fraternelle basée sur la proximité, la communication et l’écoute des attentes de cette catégorie, a-t-il ajouté.

La banque organise chaque année, à l’occasion du retour des MRE pour les vacances estivales, plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives pour renforcer les liens avec les clients installés à l’étranger et leurs familles, a poursuivi Mounir Jazouli.

De son côté, le directeur régional de l’Oriental de BOA, Jilali El Hachimi, a relevé que cet évènement fait partie d’un ensemble d’activités d’animation et d’accompagnement mis en œuvre par Bank Of Africa au profit de ses clients établis à l’étranger, notant que ces activités sont menées depuis de nombreuses années par cette banque compte tenu de l’importance qu’elle accorde à sa clientèle MRE.

Il s’agit de souhaiter la bienvenue aux compatriotes résidant à l’étranger et de renforcer les liens avec les clients MRE de BOA en vue de les accompagner dans leurs projets d’investissement au Maroc, tout en partageant avec eux des moments de joie et de bonheur, a-t-il fait savoir.

Concernant l’accompagnement pour l’investissement, Jilali El Hachimi a mis en exergue la mobilisation des cadres de BOA pour aider les clients dans l’étude de leurs dossiers et la réalisation de leurs démarches, ajoutant que la banque s’emploie aussi à communiquer et informer la clientèle MRE sur les nouveautés survenues au Maroc sur le plan économique et de l’investissement.