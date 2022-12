Une scène de «Reste un peu» (2022), de (et avec) Gad Elmaleh.

Pour la quatrième semaine consécutive, au Megarama de Casablanca, le nouveau film de Gad Elmaleh, «Reste un peu» (2022) qu’il a lui-même réalisé, est encore à l’affiche.

Vous êtes fan de Gad Elmaleh? Ceci vous intéresse. Son film, «Reste un peu», le second qu’il a lui-même réalisé, et dans lequel il campe le rôle principal, est toujours à l’affiche des salles de cinéma du Maroc. A Casablanca, il est disponible dans cinq créneaux horaires, à 14 heures, 16 heures, 18 heures 15, 20 heures et 22 heures au cinéma Megarama.

Contactée par Le 360, un interlocuteur de ce multiplexe assure que le film en est déjà à sa quatrième semaine de succès.

Un long-métrage très attendu, puisque l’humoriste, malgré des accusations de plagiat et un sketch avec Kev Adams, diffusé en 2016 sur M6, qui avait été à cette époque jugé raciste, n’a en rien perdu de sa popularité.

La preuve, en France, le film, en salles depuis le 16 novembre dernier, est toujours à l'affiche. Idem au Maroc, où le succès est bien là.

Les fans de Gad El Maleh affluent toujours au Megarama pour découvrir ce film, qui a été précédé d’un grand coup de com'.

Tout le monde veut savoir si Gad Elmaleh, de confession juive, s’est converti au christianisme. Interrogé par Le 360, au cours du festival de Marrakech qui a eu lieu du 11 au 19 novembre 2022, l’artiste avait appelé tous ceux qui se posent cette question à aller voir son film, pour mettre fin à cet étrange mystère.

C'est là une façon pour Gad Elmaleh, qui met en scène ses parents, Régine et David Elmaleh, de maintenir un peu plus de suspense, comme le laisse entendre le synopsis du film. Après trois années à vivre son American Dream, Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent...

C’est la réponse qu'il a officiellement donnée pour justifier son retour, car Gad n’est pas seulement rentré pour le couscous de sa mère, et c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris, la Vierge Marie...