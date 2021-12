Le nouveau bâtiment devant abriter le conservatoire national de musique et des arts chorégraphiques ainsi que l'Institut supérieur des arts dramatiques et de l'animation culturelle (ISADAC) est fin prêt. Découverte en images.

Le bâtiment flambant neuf du nouveau conservatoire national de musique et des arts chorégraphiques de Rabat est terminé. Situé en face de la gare ferroviaire de Rabat-Agdal, du côté du quartier Akkari, il attend impatiemment d’accueillir le staff pédagogique et les étudiants. Seulement voilà, aucune information ne filtre sur la date d’ouverture de cet espace.

Le conservatoire national de musique de Rabat, qui se trouve actuellement dans le quartier de l’Agdal, devrait donc être transféré dans ce nouveau bâtiment. C’est ce que nous confirme son directeur, Samir Taamim. L’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation supérieur de Rabat (ISADAC) sera également délocalisé au sein de ce nouveau bâtiment.

Cette institution, qui a vocation à former des musiciens et des danseurs, devrait accueillir à peu près 3.000 étudiants et plus de 90 enseignants entre vacataires et professeurs permanents.

Le cursus pédagogique, qui s’étale sur 10 ans, devrait connaître une certaine amélioration avec l’ouverture de ce nouvel espace puisqu’il sera doté d’un équipement dernier cri, de salles de cours insonorisées, d’un auditorium et d’une médiathèque. Les locaux du conservatoire national vont changer et les conditions de travail aussi.