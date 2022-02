© Copyright : ICESCO

L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), la Ligue islamique mondiale (LIM) et la Rabita Mohammadia des oulémas ont annoncé le lancement des préparatifs pour la tenue de l'exposition et du musée de la Sîra du prophète et la civilisation islamique au siège de l'organisation à Rabat.

Organisé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement coïncide avec la célébration de la ville de Rabat, désignée capitale culturelle du monde islamique pour l'année 2022, selon un communiqué de l'ICESCO publié samedi 26 février.

L'annonce intervient au lendemain d’une réunion tenue à Rabat sous la présidence du directeur général de l’ICESCO, Salem Bin Mohammed Al Malik, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi et Nasser Bin Musfir Al Qurashi al Zahrani, secrétaire du conseil d'administration des expositions et musées internationaux à la LIM, souligne le communiqué.

Au début de la réunion, les intervenants ont exprimé leurs remerciements au Roi pour son parrainage, son soutien et ses hautes orientations pour permettre à Rabat d’accueillir ce grand évènement, selon la même source.

La rencontre a également été l’occasion d’examiner les préparatifs pour la tenue de l’exposition et du musée international de la Sîra du prophète et de la civilisation islamique. De plus, elle a permis de s’accorder sur les mesures organisationnelles nécessaires afin d’accueillir cet évènement civilisationnel international, pour lequel rivalisent de nombreuses capitales arabes et islamiques, a ajouté l’ICESCO.

L’exposition internationale et le musée de la Sîra du prophète et de la civilisation islamique, abritée à Médine, s’emploie à la présentation du message de l’islam qui prône la justice, la paix, la compassion, la tolérance, la coexistence et la modération, en se basant sur le Coran et la Sunna et la brillante histoire islamique, indique le communiqué.