Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mohammed Mehdi Bensaïd a annoncé le lancement d'une subvention pour la création de librairies, là où il n'y en a aucune. C'était cet après-midi du lundi 9 janvier 2023 à la Chambre des représentants.

La lecture, l’officialisation de l’amazigh, le pass jeunes, les maisons de jeunes et les centres culturels. Autant de sujets évoqués, par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication durant la séance des questions orales au Parlement, ce lundi 9 janvier 2023.

Mehdi Bensaïd a souligné que son département compte lancer une subvention pour la création de librairies dans plusieurs villes du Maroc, là où il n’y a aucun espace de ce type. «Les citoyens sont prêts à acheter des livres, mais ils ne savent pas où ils doivent se rendre… Il n'y a aucune librairie dans leur ville», affirme Mehdi Bensaïd, qui rappelle en passant que son ministère consacre un budget annuel de 11 millions de dirhams pour l’aide à l’écriture, qui s’adresse aux écrivains et auteurs.

A propos du lancement effectif du pass jeunes, annoncé il y a un an et qui consiste à offrir aux jeunes des tarifs préférentiels pour accéder aux structures culturelles, le ministre a déclaré que la phase pilote est déjà lancée auprès d’un petit groupe. «C’est un lancement administratif que nous menons avec nos partenaires d’autres départements. Et la phase opérationnelle et effective, c’est pour bientôt», a-t-il confirmé.

Autre point important, Mehdi Bensaïd n'a certes pas annoncé que le 13 janvier, jour de l’an amazigh, serait décrété jour férié comme demandé par plusieurs milieux amazighs au Maroc, mais il a néanmoins déclaré que son département assure le secrétariat général de la commission permanente de suivi de l’officialisation de l’amazigh.

La problématique des centres culturels et des maisons de jeunes repose quant à elle selon le ministre sur la nécessité d’animer ces espaces. «Les bâtiments existe, mais il faut animer ces lieux… Une rencontre est programmée la semaine prochaine avec les directeurs régionaux de ces espaces pour évoquer cette question», a-t-il confirmé.