Les rendez-vous littéraires de la Rue Cambon, le nouvel évènement culturel de la maison Chanel initié au printemps 2021, accueille, pour sa 5e édition, l’écrivaine marocaine Leïla Slimani.

C’est en compagnie de la comédienne Zita Hanrot, César du meilleur espoir féminin en 2016 pour son rôle dans le film Fatima, réalisé par Philippe Faucon, et de l’universitaire Fanny Arama, agrégée et docteure en littérature française, que Leïla Slimani a participé aux réflexions sur la question de l’émancipation des femmes à travers la littérature, au centre de la 5e édition des rendez-vous littéraires de la rue Cambon.

Ces rendez-vous, lancés à l’initiative de la princesse monégasque et ambassadrice de la maison Chanel, Charlotte Casiraghi, mettent à l’honneur des écrivaines d’hier et d’aujourd’hui, en croisant leurs trajectoires.

C’est à cette occasion que Leïla Slimani, auteur du roman Une chanson douce adapté au cinéma en 2019 par Lucie Borleteau et qui a valu à son auteur le prix Goncourt 2016, est intervenue lors d’une conversation littéraire animée par la spécialiste Fanny Arama.

Une lecture du nouveau roman de Leïla Slimani Le pays des autres, publié en 2020 aux éditions Gallimard, a, à cette occasion, été réalisée par la comédienne Zita Hanrot et a donné lieu à un échange, retranscrit sous forme de podcast à écouter sur le site de Chanel, sur la question de l’émancipation féminine et la représentation du corps féminin dans la littérature. Pour rappel, ce roman est le premier opus d’une trilogie familiale qui nous replonge dans l'histoire douloureuse de la colonisation et de la décolonisation du Maroc.

C'est la deuxième fois que Leïla Slimani est invitée par la maison Chanel à participer à ce type d'échanges. En 2017, celle-ci participait en effet au podcast le 3.55, "CHANEL at colette".