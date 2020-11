© Copyright : DR

Un beau-livre vient de paraître sur Rabat, "Ville lumière, capitale marocaine de la culture", révélant la richesse de cette cité où règne une belle sérénité. Un ouvrage collectif, dirigé par Nabil Benabdellah et Saâd Hossini.

«Rabat - sérénité et rayonnement» vient de paraître. Cet ouvrage collectif, dirigé par Nabil Benabdellah et Saâd Hossini, regroupe plusieurs textes d’écrivains, et de critiques d’art comme Ahmed Aydoun, Lotfi Mrini, David Toledano, Mohamed Touijer, pour ne citer qu'eux.

«La grandeur de Rabat, à tous les niveaux, sa diversité humaine et culturelle, son ouverture sur l’autre, sa chaleur et son temps clément tout au long de l’année font d’elle une grande cité qui mérite un beau-livre, qui chante ses louanges et hisse l’étendard de sa sérénité et de son rayonnement», explique l’avant-propos de cet ouvrage qui totalise 230 pages.

Les auteurs ont chacun, à leur manière, révélé la richesse historique et l’harmonie architecturale de la capitale marocaine, qui échappe à la frénésie des grandes métropoles, mais qui lui vaut l'admiration des plus grands médias internationaux. En 2013, Rabat avait été classée meilleure destination touristique par la chaîne américaine CNN.