© Copyright : DR

A travers les plus belles photographies des intérieurs d'Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, ce beau-livre, qui tombe à pic pour les fêtes de fin d’année, invite à découvrir les demeures où a vécu le couple légendaire qui a façonné le visage de la mode occidentale.

Du Château Gabriel à la datcha de Deauville, en passant par la villa Oasis de Marrakech, ou encore l’appartement de la rue de Babylone à Paris et la maison de couture de l’avenue Marceau, c’est à une promenade visuellement riche que convie la lecture de ce beau-livre.

Couverture du beau-livre «Yves Saint Laurent at home».

© Copyright : DR

Composé tel un hommage à l’héritage de ce couple créatif, les photographies ont été réalisées par Marianne Haas et les textes et contributions sont signés par le décorateur et architecte d’intérieur Jacques Grange qui a collaboré à plusieurs reprises avec le couple, mais aussi par Catherine Deneuve, Betty Catroux, Laurence Banaïm, Louis Benech et bien d’autres proches de Saint Laurent et Bergé.

Paru en octobre 2022 aux éditions Assouline, Yves Saint Laurent at home témoigne du talent de ces deux créateurs de goût, amateurs d’art et de design, dont on retrouve la rigueur et l’imagination dans la conception de leurs intérieurs, inspirés par leurs personnalités, leurs voyages et leurs collections.

Yves Saint Laurent at home est en vente au prix de 95 euros.