Une trentaine d’intellectuels et d'artistes marocains ont apporté leur contribution à l’ouvrage collectif «Ce que nous vivons», publié aux éditions La Croisée des chemins. Un livre qui revient sur l'année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19.

Après «Ce que nous sommes», paru dans la même collection, voici «Ce que nous vivons», un ouvrage collectif sur la pandémie de Covid-19 et son impact sur la société marocaine au quotidien. On y trouve une série de réflexions sur cet événement majeur, sous forme d'articles, de nouvelles ou de dessins.

Ce livre de 400 pages, publié aux éditions La Croisée des Chemins, réunit notamment les propos d’écrivains, de sociologues et de psychologues. Certains s'intéressent à ce qu'ont vécu les populations du monde entier en général et du Maroc en particulier, face à la pandémie. D'autres questionnent l’avenir post-Covid et les impacts de cette crise sur la liberté, la démocratie et l’humanité.

La préface, signée par l’ancien ministre des Finances Fathallah Oualalou, remet en perspective le rôle de la mondialisation, devenue toute fragile face au choc pandémique, ainsi que sa future réorganisation. Quelques clichés inédits de la ville de Casablanca, pris pendant la période de confinement, illustrent la mise en suspens de tout le Royaume.

Ont participé à cet ouvrage: Mohamed Abdi, Hicham Ayouch, Hassan Benaddi, Tahar Benjelloun, Ali Benmakhlouf, Jalil Bennani, Mohamed Berrada, Lamia Berrada-Berca, Leila Bouasria, Zakya Daoud, Eugène Ébodé, Rita El Khayat, Driss El Yazami, Abdou Filali-Ansary, Thami Ghorfi, Mohamed Grou, Khalil Hachimi Idrissi, Souad Jamaï, Adil Jazouli, Leila Maziane, Mohamed Mbarki, Valérie Moralès-Attias, Fathallah Oualalou, Alexandre Pajon, Hassan Rachik, François Reybet-Degat, Rik, Abdallah Saaf, Nadia Salah, Mustapha Sehimi, Slim, Fodé Sylla et Bahaa Trabelsi.

Le livre est disponible en librairie au prix de 130 dirhams. Les droits d’auteur et les bénéfices de l’éditeur seront reversés à une association caritative.