© Copyright : DR

Le 4 octobre à 21h00 (heure française), la chaîne de télévision France 3 diffusera un documentaire en trois parties sur l’histoire de la colonisation française, de l’édification de son vaste empire jusqu’à son effondrement à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Réalisé par Hugues Nancy, ce documentaire en trois parties retrace de manière chronologique la grandeur et la décadence de ce qui fut l’empire colonial français… «Un empire de 11 millions de kilomètres carrés, conquis par la force et dans le sang. Des territoires étendus sur tous les continents du globe, arrachés à des peuples qui, bien que dominés, n’ont jamais cessé de se battre contre l’oppresseur», résume France Télévisions.

Montée intégralement à partir d’images d’archives, cette saga historique débute avec une première partie, Conquérir à tout prix, qui s’étend de 1830 à 1914 et a pour théâtre le port d’Alger. De la résistance organisée par l’émir Abdelkader, à la capitulation des Algériens, l’histoire de l’Algérie colonisée, fierté de la République, annonce le début d’un siècle d’expansion qui gagnera également le Maroc.

S’agissant de cette période marocaine, le réalisateur évoque notamment le quartier de Bousbir, à Casablanca, qui derrière les murs d’une forteresse abritait un haut-lieu de la prostitution, où des travailleuses du sexe étaient mises à la disposition des soldats français. La colonisation par la domination des corps...

Mais cette course à la conquête territoriale se heurtera à une résistance acharnée, de l’Algérie à l’Afrique noire, puis de l’Indochine au Maroc. Le deuxième épisode de ce documentaire, Fragile apogée couvre ainsi la période allant de 1918 à 1931 et se penche sur l’empire français, devenu le deuxième au monde après l’empire britannique. Liban, Syrie, Cameroun, Togo…, le domaine colonial de la France n’a jamais été aussi étendu, pourtant, si les années folles sont aussi celles de l’âge d’or de cet empire, celui-ci demeure fragile.

Car au Maroc ou encore en Syrie, les rébellions armées éclatent. Au pied du mur, la France doit alors s’atteler à de profondes réformes pour associer les peuples colonisés aux destinées de leurs territoires. Mais en vain…

Troisième et dernière partie de ce documentaire, les Prémices d’un effondrement, de 1931 à 1945. «Le 6 mai 1931, le président de la République Gaston Doumergue, accompagné du maréchal Lyautey, inaugure à Paris la plus grande exposition coloniale jamais imaginée», explique France Télévisions. Et pourtant, l’empire français vit ses derniers instants de gloire, avec une tutelle française remise en question par ses millions de sujets colonisés.