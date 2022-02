Le ministre de la Culture et le président du Conseil de la Région de l’Oriental ont visité les oasis de Figuig, le 12 février 2022, dans le but d'évaluer l'état d'avancement du projet de réhabilitation de ksours ainsi que celui de plusieurs projets infrastructurels.

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a lancé hier, samedi 12 février 2022, dans la ville de Figuig, le projet de valorisation de certains ksours qui font partie du patrimoine oasien de cette région de l'Oriental.

Ce projet a pour objectif de réhabiliter certaines des places et des sites historiques des oasis entourant Figuig et de l’entrée principale du point de distribution d’eau et des canalisations.

Doté d’une enveloppe de 700.000 dirhams, ce projet, financé avec le soutien de la Commune de Figuig et de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), porte aussi sur la construction de deux tours respectant les codes de l’architecture locale.

Le ministre de la Culture, ainsi que le président du Conseil de la Région de l’Oriental (CRO), Abdenbi Bioui, ont pu à cette occasion évaluer l’état d’avancement de la construction d'une route qu'emprunteront les touristes, d’une longueur de 3,6 kilomètres, pour un coût de 7,7 millions de dirhams, financé avec le soutien du CRO, en plus des travaux de restauration de Ksar Lamaiz.

Cette visite a également permis de lancer le projet de construction d’une salle multidisciplinaire et celui de l'équipement des espaces extérieurs de l’école Al-Hassania, pour une enveloppe de 4 millions de dirhams, financée avec le soutien de plusieurs partenaires, dans le cadre de la valorisation du patrimoine matériel de la ville de Figuig.