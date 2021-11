© Copyright : DR

L’information a été relayée par The Sun, qui vient d’annoncer le décès de Nic Cupac à Fès. Le corps sans vie de ce technicien de cinéma, célèbre à Hollywood, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d’hôtel après une longue journée de tournage du cinquième opus de la saga "Indiana Jones".

Contactée par Le360, une source à la production exécutive de ce film n’a pas souhaité ni affirmer ni infirmer cette information. Tenus par des clauses de confidentialités, les producteurs marocains, ici le staff de Zack production en l’occurrence déclarent qu’ils sont interdits de communiquer autour du projet.

Toujours selon The Sun et The Newsweek, les premiers à diffuser cette information, Nic Cupac est décédé d’une mort naturelle, une crise cardiaque.

Pour rappel, le tournage à Fès du cinquième volet d’Indiana Jones 5 s’achève ce jeudi 4 novembre après 19 jours de travail acharné et de courses poursuite dans l’ancienne Médina de la capitale spirituelle du Maroc.

L’équipe de tournage, ainsi que la vedette du film, Harisson Ford, devrait quitter le Maroc ce samedi 6 novembre vers l’Angleterre où seront filmées d’autres séquences.