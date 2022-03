© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Alors que l’exposition inédite de photographies de Gérard Rancinan arrive à son terme, l’artiste français et l’écrivaine Caroline Gaudriault ont fait découvrir leurs œuvres, vendredi, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à un public à part, celui de nombreux étudiants de l’INSAP et l’ISDAC de Rabat.

Le duo Gérard-Caroline a ainsi partagé l’esprit et la réflexion de leurs oeuvres à des groupes d’étudiants appartenant à l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) et à l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC). Ces visiteurs ont pu admirer la collection de Gérard Rancinan dont les textes artistiques sont l’oeuvre de l’écrivaine Caroline Gaudriault.

Cette exposition qui s’achève dans quelques jours s’est tenue sous le thème «De rage et de désir, le cœur battant des Hommes».

Gérard Rancinan est très connu à travers ses photographies dont les figures invitent le visiteur à une série de questionnements. «Je suis ravi du succès obtenu par cette exposition dont l’idée est d’inviter à un voyage les visiteurs et dire qu’à travers la photographie on peut franchir des limites, agrandir le cadre et ne pas se limiter à une photographie documentaire mais que celle-ci telle que je l’imagine est un langage, c’est-à-dire un voyage au coeur de notre époque», a commenté le célèbre photographe dans une déclaration à la presse.

De son côté, Caroline Gaudriault a salué la prolongation de cette exposition dont la découverte a été réservée aujourd’hui à des étudiants. «Maintenant, a-t-elle affirmé, avec les évènements qui ont lieu aujourd’hui (guerre russo-ukrainienne, ndlr), ces derniers prennent un sens beaucoup plus prégnants parce que cette exposition nous parle de l’Homme confronté à son histoire».